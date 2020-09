Kasupke sagt ...

Der Messias is in Brandenburch erschienen. Elon Musk persönlich hat die Baustelle von seine Giga-Factory besucht und die janze Polit-Prominenz lag ihm zu Füßen. Um ihm zu huldijen, uff det een bisschen wat von seinem Jlanze uff sie abfärbt. Det is schon een irrer Typ, der Raketenshuttles zum Mars baut, davon träumt, den Menschen Chips ins Jehirn einzusetzen, damit se ihr Smartphone bessa bedienen können und unbeirrt seine Visionen in die Tat umsetzt. In Jrünheide willa in nullkommanüscht die modernste und umweltfreundlichste Fabrik der Welt für seine schicken E-Autos baun. Ick bin jespannt, ob der Märker bei dem Tempo mithalten kann.

=tuspoh? =b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b? =0tuspoh?