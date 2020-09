Kasupke sagt ...

Ick lach mir’n Ast: Hamse jelesen wie sich der böse Jängsta-Räppa Bushido vor Jericht als harmlosa kleena Sparkassen-Kunde mit „Knax-Konto“ darstellt?! Na, det klingt in seinen Rap-Texten aba janz andas. Nu issa also plötzlich det arme Opfa, üba die er sich sonst so jerne lustich macht und erzählt, detta von seinem ehemalijen Busenfreund und Clan-Chef Abu-Chaka imma nur ausjenutzt worden is. Bin ma jespannt, ob sich der Richta von diesa Oscar-vadächtijen Darstellung übazeujen lässt. Im Zweifel würd’ ick beede einbuchten – trifft keene Falschen.

