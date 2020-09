Kasupke sagt ...

Am Sonntachabend warn Trude und ick inna Philharmonie – zum ersten Mal seit sechs Monaten, aba jefühlt seit zwee Jahren. Jab wundabaren Jazz von drei Pianisten, die allet jejeben habn, weil se so froh warn, endlich wieda vor Publikum uffzutreten. Det Drumrum war alladings jewöhnungsbedürftich. Zwischen zwee Menschen müssen imma zwee Sitze frei bleiben, selbst altjediente Paare dürfen nich nebennanda sitzen. Pause mit nem Schlückchen Sekt im Foyer is ooch nich. Aba trotzdem wart schön und ne willkommne Abwechslung von dem rechtsextremen Theata am Sonnahmt vorm Reichstach. Olle Geisel sieht da nich jut aus. Bin ma jespannt, ob er politisch heil aus der Chose rauskommt.

