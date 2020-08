Wenn mir imma die Wespen varrückt machen, dann jeht’s Trude so mit Fruchtfliejen. Plötzlich is unsre janze Küche voll mit den Plagejeistan. Klar, die tun nüscht, aba fies sind se allemal. Selbst inna Kaffeemaschine fühln die Viecha sich wohl. Trude hatte erst ne Schale mit Appelessich und Spülmittel uffjestellt. Fanden die ooch jut und ham sich brav rinjestürzt. Aba da komm so ville nach, det et nicht mehr reicht.

