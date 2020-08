Kasupke sagt ...

Ab heute is det Herzstück der Friedrichstraße offiziell autofrei. Jesperrt is ja schon seitn paar Tajen. Ick hatte bereits mehrfach det Vajnüjen, mit meena Droschke uff der Behren- oda der Wilhelmstraße im Stau zu stehn. Et is halt imma detselbe: Uff den Umfahrungsstrecken wird die Zeche für sone Experimente jezahlt. Immahin is unsre weise Vakehrssenatorin beherzt allen Kritikan entjejenjetreten, die moniert haben, die Friedrichstraße wird nu zur Radfahra-Rennpiste. Sie hatn Tempolimit von 20 Stundenkilometan vahängt. Dolle Sache! Der durchschnittliche Radfahra fährt übrijens nur halb so schnell. Also ick möchte als Fußjänga nich mit nem Tempo-20-Radla zusammnpralln.

