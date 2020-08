Kasupke sagt ...

Da kiekt man eenma nich richtich hin, und schon is et Herbst. Dabei ham wa vor een paar Tagen noch bei üba 30 Jrad jeschwitzt. Kommt eenem jetzt schon wie ne Ewichkeit vor. Da reicht een Sturm aus und Balkonien is nich mehr. Trude hat schon mal die dickeren Bettdecken einjezojen, und ick hab im Schrank nach den Pullis jewühlt. Und nachmittachs jibt et nu nich mehr Weiße mit Schuss, sondan wat Heißet. Dafür hat der Wind die ollen Wespen wegjeblasen. „Siehste“, hat Trude jesacht, „allet hat sein Jutet, ooch der Herbst.“ Recht hatse, wie imma, aba wenn det wirklich so bleibt wie jetz, denn war mir der Somma deutlich zu kurz.

