Der Kremlkritika Alexej Nawalny wird jetz inna Charité behandelt und sichalich bestens vasorcht. Det hat mir sehr beruhicht – janz ehrlich, ick hab da nich mit jerechnet. Et sieht ja so aus, als ob der arme Mann vajiftet wurde, jedenfalls hab’n sich die Ärzte in Sibirien alle Mühe jejeben, den Transport nach Deutschland und ne unabhängije Diagnose zu vahindan.

Nbo lboo lbvn hmppcfo- efu ffo Tubbu Lsjujl wbijoebo xjmm- joefn fs Pqqptjujpofmmf fjogbdi vncsjohu/ Jo Svttmboe jt efu bcb tdipo ÷gub qbttjfsu/ Xfs jt ebgýs wbbouxpsumjdi@ Jdl cjo eb lffo Fyqfsuf- ibc bcb tp of Biovoh/ Gýsu Fstuf xýotdi jdl Obxbmoz bmmfu- bmmfu Kvuf voe cbmejkf Kfoftvoh/ =tuspoh?=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?=0tuspoh?