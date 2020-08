Also heute muss ick innen Lottoladen und meene Kreuzchen machen. 28 Milljonen sind im Mittwochslotto zu jewinnen! Die Chance kann ick mir doch nich entjehn lassen. Wäre doch jelacht, warum soll olle Kasu nich ooch ma Jlück ham? Reichen sojar sechs Richtije ohne Zusatzzahl! Also wenn hier morjen an diesa Stelle ‘n weißa Fleck is, wissen Se, wer den Jackpot jeknackt hat.

