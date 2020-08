Kasupke sagt ...

Det Auswärtije Amt warnt vor Reisen uffs spanische Festland und nach Mallorca. Nun sajen Hoteliers uff Malle, det sie die Insel dichtmachen könn und det damit ihr Ruin besiejelt is. Mir tun die Menschen, die vom Tourismus leben, ja ooch leid, aba wat is denn bitte schön die Altanative, wenn die Infektionszahlen so stark steijen? Ick hab den Eindruck, det sehr ville Leute Corona zwar nich leugnen, aba doch fordan, det die Politika sie persönlich bei den Konsequenzen aussparn.

