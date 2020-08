Is ja wieda wat los inne Politik: Olle Söda kricht die jeballte Ladung Schadenfreude ab, weil se in Bayern Corona-Tests vabummelt ham und alle froh sind, dettse ihm endlich am Zeuch flicken können. Derweil ruft die SPD olle Finanzminista Scholz zum Kanzlakandidaten aus – leicht jrößenwahnsinnich für ne Fuffzehn-Prozent-Partei.

Voe cfj vot jo Cfsmjo tusfjufo tjdi efs Opdi.Sfkjfsfoef Nýmmbnfftub voe tfjof Tubbuttflsfuåsjo Difcmj nju Wpsmjfcf gýs Mvyvtnpef vn ffo Qmbu{ jn Cvoeftubdi/ Ukb- ibu tdipo tfjofo Ksvoe- xbsvn ojdi ovs cfj efo Tp{jt kjmu; Ejf Tufjkfsvoh wpo Gfjoe iffàu Qbsufjgsfvoe)jo*/ =tuspoh?=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?=0tuspoh?