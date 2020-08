Kasupke sagt ...

Is det furchtbar mit diesa Riesen-Explosion in Beirut! Allet in Schutt und Asche, die armen Menschen können eenem leid tun. Da kann man ma wieda sehn, wie relativ jut et uns jeht – trotz Corona und allem wat dazu jehört. Hoffentlich steijen die Infektionszahln in Deutschland jetz nich noch stärka an. Jetzt zum Wochenende wird’s ja wieda heiß her jehn an Badeseen und in den Parks in Berlin. Een Fahrjast, die am Viktoriapark in Kreuzberch wohnt, hat ma erzählt, se könnte nachts keen Ooge zumachen, weil da jede Nacht jefeiat wird. Und die Poizei, hab ick jefragt. Weit und breit nich zu sehn, hattse jeantwortet. Kreuzberch eben.

