Kasupke sagt ...

Ba-Ba-Bankübafall! Na im Jejensatz zur Wirtschaft hat die Kriminalität in Corona-Zeiten Hochkonjunktur. Ob Jeldboten oda Banken – jede Woche jibs n Übafall. Und wer als Jängsta wat uff sich hält, fährt standesjemäß n dicken Audi – in Schwarz natürlich. Der wird anschließend abjefackelt, also muss een neua her. Audi kann bald Werbung machen: Mit uns kommse jarantiert davon! Denn jeschnappt hamse noch keenen, aba wirklich erfolgreich warn die Übafälle ooch nich. Kleena Tipp von Kasupke: Echte Profis übafalln keene Banken, sondan beantragen Corona-Hilfe bei der Bank. Kriminelle sind schließlich ooch Solo-Selbständije.

