Kasupke sagt ...

Trude und icke studiern ja imma die Prospekte vonne Supamärkte, um zu kieken wat im Anjebot is, und wat wa die Woche essen wolln - und wat nich. Die lassen sich da imma weit einfalln inne Werbung, aba det DDR-Jägaschnitzel mit Tomatensoße kommt bei uns bestimmt nich uffn Tisch. Dit is nämlich ne panierte Scheibe Wurscht mit rota Tunke und da kommen bei mir unjute Erinnerungen an Mitropa-Jaststätten hoch. Denn futter ick doch lieba die Feuawehrsalami-Salami - mit Spende für die Feuawehrleute. Hoffentlich is die nich so scharf, det eena zum Löschen kommen muss...

=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?