Obwohl ick mir oft üba den Unsinn uffreje, den unsre Politika so vazapfen, kiek ick ja meistens optimistisch inne Zukunft. Jestan hat meene Stümmung alladings schwer jelitten. Ick hab in meena Lieblingszeitung jelesen, det Vabrauchaschütza an der Sichaheit von Lebensvasicherungen zweifeln. Muss ick nu um unsan saua ersparten Notjroschen bangen? Det wär echt bitta, wir habn wejen Corona sowieso schon den Jürtel enga jeschnallt, in meena Droschenkasse fehln die Touristen-Fuhrn. Viele spürn die Krise, ooch die Vasichera. Umso wichtija is, det wa nich nochma die janze Wirtschaft runtafahrn müssen. Vielleicht sollten die Coronaleugna da mal fünf Minuten drüba nachdenken.

