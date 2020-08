Du lieba Himmel! Anjesichts der janzen Demos am Wochenende in Berlin, kann man ja bloß froh sein, det Montach is. Ick weeß jar nich, wieso imma alle Varrückten der Republik zu uns kommen müssen, um hier ihren Frust rauszuschrein. Wie kann man denn jejen een Virus demonstriern? Man kann sicha üba die Maßnahmen dajejen streiten, aba Corona wird nich vaschwinden, weil Tausende Bekloppte nur laut jenuch schrein. Im Jejenteil.

