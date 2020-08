Kasupke sagt ...

Die Einzelhändla jamman, det vielen Leuten im Zuje von Corona die Lust vajangen is, einzukoofen. Oft liecht Shopping-Unlust aba ooch schlicht daran, det der Service nich stümmt. Meene Holde und ick wollten jestan in nem Blumenladen zwee Flanzen für unsa schönet Balkonien koofen. Eene Vakäuferin hat nen jroßen Blumenstrauß fürn Kunden vor uns jebunden, konnte also nich kassiern. Zwee andre warn in ihr Jespräch vatieft, bestümmt rein fachlich und irre wichtich.

