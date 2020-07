Kasupke sagt ...

Ach det warn noch schöne Zeiten, als wa bei „Wellen“ an Sonne, Strand und Meer jedacht ham. In heutijen Corona-Zeiten fürchten wa uns vor ner zweiten Welle und det die Infektionszahlen wieda jefährlich schnell ansteijen. Na hoffentlich nich. Nach allem, wat die Virologen und Ärzte so von sich jeben in Sachen Spätfolgen und Organschäden und wer weeß noch allet, weeß ick nur eens: Ick möchte mir det vadammte Virus wirklich nich einfangen. Und wenn wa dafür den lieben langen Somma Maske tragen, Abstand halten und uff vielet vazichten müssen, denn is det eben so. Nich schön, aba allemal bessa als am Beatmungsjerät zu hängen.

