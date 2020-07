Kasupke sagt ...

Wat ham sich alle uffjereecht, als die Touristen uff Malle am Ballamann jefeiat ham – ohne Abstand und Maske. Dabei brauchen wa jar nich koppschüttelnd nach Spanien kieken, in Berlin is Ballamann inna Hasenheide, mit tausenden Feiawütijen, als jäbs keen Morjen – und keen Corona-Virus. Is det wirklich so schwer, mal ne Weile uffs Feian zu vazichten, selbst wenn man jung is? Wat solln eijentlich Menschen sagen, die in Krankenhäusan und Heimen imma noch keen Besuch kriejen dürfen? Wenn die Infektionszahlen steijen, müssen alle dafür büßen. Für viele is dann nich nur die Party endjültich vorbei.

