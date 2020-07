Kasupke sagt ...

Könnse sich noch an die Fettecke von olle Joseph Beuys erinnan? War anjeblich jroße Kunst und is vonne Putzfrau ordentlich uffjewischt worden. So wat Ähnlichet is jetzt in London passiert. Da hat der berühmte Künstla Banksy – für seine Werke wurden schon Milljonen jezahlt – U-Bahn-Abteile besprüht mit seinem Markenzeichen: kleene Ratten, die fürt Maskentragen werben. Det Werk hat aba nich lange jehalten, weil die Reinijungskräfte det ordentlich beseiticht ham. Na da det wäre ihm in Berlin nich passiert! Wat hier an Hauswände oda S- und U-Bahnzüje jeschmiert wird, hält ewich. Und is in den allameisten Fällen wahrlich keene Kunst ...

