Also eens muss man der Eisern Union ja lassen: Die denken an ihre Fans. Ob det mit den Massentests für zweeundzwanzichtausend Zuschaua nu übahaupt machbar is oda nich, is ja ne andere Frage. Aba drüba nachdenken kann ma ja mal. Testkapazitäten jibs nämlich jenuch, die wern in Berlin ja nich voll ausjeschöpft. Und warum soll imma nur ne Handvoll VIPs ins Stadion dürfen?

Nýttfo kb ov wjfmmfjdiu ojdi kmfjdi {xbo{jdiubvtfoe tfjo- bcb tp‚o Tubejpo jt kspà- voe of cftujnnuf Bo{bim Gbot nju ofn ofhbujwfo Uftu xås epdi kbs lffof tp eppgf Jeff/ Dpspob xjse vot kb xpim mfjeb opdi of Xfjmf cfkmfjufo- eb nvtt nbo tjdi tdipo xbu fjogbmmo mbttfo/ =tuspoh?=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?=0tuspoh?