Trude und ick machen tajeweise Kurzurlaub in unsam Millionendorf. In meena Leib- und Majenzeitung kricht man dafür ja ne Menge juta Tipps. Bei dem Wetta jehn wa jerne spaziern und wissen zu schätzen, det et hier so ville Parks jibt. Unsa Favorit is der Schlosspark Charlottenburch, vor allem wejen der Schafherde, die hier im Somma als Öko-Rasenmäha jastiert.

