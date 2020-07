Kasupke sagt ...

Ick gloob, ick spinne. Da schüttelt die Bundesrejierung Milliarden ausm Hut, um Corona-jebeutelten Untanehmen zu helfen, jleichzeitich jreift Vadda Staat sozial engagierten Vamietan inne Tasche: Wenn Hausbesitza ihrn Mietan inna Krise Preisnachlass jewährn, kann et Ihnen passiern, det se Reparaturn nich vonna Steua absetzen könn. Denn saacht det Finanzamt, die Hütte is zu billich, da is die Vamietung ja nur „Liebhaberei“. Olle Scholz muss den Finanzämtan ma uff de Finga haun. Da is in punkto Erleichterung für wirtschaftliche Corona-Opfa noch ville Luft nach oben. Ick als Kleen-untanehma kann da Arien von singen.

