Da kann die Politik, allen voran die Jrünen, det Auto und den Individualvakehr noch so sehr vateufeln – jrade jetzt, inna Corona-Krise, ist jeda jlücklich, der eijene vier Räda hat. Und damit sicha und virenfrei innen Urlaub fahren kann. Keen Wunda, det die Zulassungszahlen für Autos steijen – ooch in Berlin. Und so lange eene jrüne Vakehrssenatorin Jüntha und all ihre Kollejen sich mit dicken Dienstwagen durch de Jejend kutschiern lassen, statt Busse, Bahnen, Fahrräda und die tollen Lastenräda zu benutzen, wie se det dem Bürja ja so sehr ans Herz lejen, können se sich ihre scheinheilijen Moralpredichten üba Klimaschutz und neue Mobilität sparn.

