Kasupke sagt ...

Hamse jelesen? Bis jestan hamwa alle bloß fürt Finanzamt jeschuftet – na jedenfalls diejeniejen, die übahaupt Steuan zahln. So ville davon hamwa nich in Berlin. Aba die wern fleißich von Vata Staat zur Kasse jebeten. Der haut uff der andan Seite Corona-Hilfen raus, dettet nur so kracht. „Mit der Bazooka“, sacht der bis dato so sparsame Finanzminista Scholz. Allet schön und jut für alle, die wat abkriejen – vom Solo-Selbständijen üba Kulturmacha bis zum Studenten – aba wer soll det eijentlich allet bezahln? Und det vadammte Virus is ja noch nich vaschwunden! Ick hab so det Jefühl, det dicke Ende kommt noch nach – für den Steuazahla.

