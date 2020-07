Kasupke sagt ...

Also üban zu heißen Somma könnwa uns bisher nich beklagen. Seit Corona macht der Klimawandel Pause. Jestan war ja mehr Aprilwetta, und am Wochenende bin ick beim Grillen schön nass jeworden. Uff die Wetta-Apps is irjendwie ooch keen Valass, ejal uff welche ick kieke. Apropos App: Ick hab ja nu brav die rejierungsamtliche Corona-App runtajeladen, aba ick weeß nich, ob die wirklich funktionuckelt. Kennt villeicht irjend jemand irjend eenen, der eenen kennt, bei dem die App Alarm jeschlagen hat? Det würde mir wirklich interessiern. Aba wenn det passiert, jibs wahrscheinlich n’ ARD-Brennpunkt und n’ ZDF Spezial jleichzeitich...

