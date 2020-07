Kasupke sagt ...

Berlins Innensenator is mir ja nich unsympathisch, aba wat sich olle Geisel als neuet Anti-Terror-Konzept rund um unsre Jedächtniskirche ausjedacht hat, löst bei mir heftijet Koppschütteln aus. Er will da nen Schriftzuch „Berlin“ einbetoniern, vier Meta hoch, sechzehn Meta breit, damit keen Terrorist mehr mit nem Lkw uffn Breitscheidplatz fahrn kann. So darf man aba die Kirche nich zubaun und vaschandeln. Die is immahin unsa Mahnmal jejen den Kriech und eens der wichtichsten Bauwerke in janz Deutschland. Natürlich muss Anti-Terror-Schutz sein, aba da jibts bestümmt bessere Ideen. Die Zeit, darüba mit Experten nachzudenken, sollte sich unsa Senat jönnen.

