Kasupke sagt ...

Heute is Sonntach, da jestatte ick mir ma etwas Nachdenklichkeit und vasuche, Ihrn Jemeinsinn zu wecken: Ick wünsche mir mehr Mitnanda im Straßenvakehr. Die Zeitjenossen, die engstirnich nur sich selbst sehn und sofort uff hundatachtzich sind, wenn ihnen jemand fürn kurzen Moment im Weech steht, jehn mir jewaltich uffn Wecka. Ick hab mir zum Beispiel anjewöhnt, beim Abbiejen lieba obapinglich zu kieken, ob Radfahra kommn. Det is uff vieln Hauptvakehrsstraßen mit Radweech und Parkspur ja nich so leicht zu sehn. Ick werde dauand anjehupt, weil hinta mir eena is, dem det zu lange dauat. Aba wenn sein Kind anjefahrn wird, is det Jeschrei jroß.

