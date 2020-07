Kasupke sagt ...

Na hamse ooch schon so ville jespart durch die Senkung der Mehrwertsteua? Also meen Friseur sieht det als Untastützung für sein Jeschäft und nich fürn Kunden, wat ja ooch in Ordnung is. Im Supamarkt sind’s een paar Cent, und ne jrößere Anschaffung is in Corona-Zeiten eh nich drin. Viele Untanehmen kostet die Umstellung mehr Zeit und Jeld, als dettet sich lohnen würde. Besondas nich, wenn’s nur fürn halbet Jahr jelten soll. Bei der BVG hamse ooch schon erklärt, dettse ihre Fahrkarten deswejen njich billja machen. Na, uff die paar Cent kommt’s denn ooch nich an. Die kleene Senkung der Mehrwertsteua is villeicht jut jemeint, aba ob det den Konsum ankurbelt möcht‘ ick ma bezweifeln...

=tuspoh? =b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b? =0tuspoh?