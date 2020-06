Kasupke sagt ...

Jetz bejinnt für Kasu ‘ne schwere Zeit: Die Bundeslija macht Sommapause. Wat mach ick denn in den nächsten Wochen am Sonnahmtnachmittach ohne meene jeliebte Konferenzschalte im Radio? Trude schlächt spaziernjehn vor, aba wenn et hintaher keen Kaffe mit Kuchen jibt, weil die Cafés wejen Corona wenija Plätze habn, reizt mir det nich. Und uff Shopping mit Maske hab ick erst recht keene Laune. Nee, erstma is Traua anjesaacht, zumal der letzte Spieltach ja sehr munta war. Für Berlin jabs ‘n Siech bei Union und ne Niedalaje bei Hertha. Nu habn beede Teams gleich ville Punkte, det dient doch dem städtischen Frieden.

