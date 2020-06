Kasupke sagt ...

Puh, am Wochenende soll et heiß werden. Glücklich, wer noch een Plätzchen im Freibad ergattert hat oda innen See springen kann. Ick werd ma vorsichtich den jroßen Onkel innen Schlachtensee halten, um zu testen, ob Kuno, der Killer-Karpfen noch seine Runden zieht. Mit der Jeschichte hab ick vorn paar Jahren den Nachbarskindan n’schönen Bären uffjebunden. Apropos: Wo sind eijentlich all die Tierchen, die rejelmäßich im Sommaloch ufftauchen? Von Nessie in Schottland üba Problembär Bruno bis zu Schnappi, dem Krokodil ausm Baggersee. In Zeiten von fiesen Viren sehnt man sich jradezu nach solchen Viechan und ihren Abenteuan.

