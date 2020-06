Kasupke sagt ...

Seit drei Monaten leben wa nu mit dem vamaledeiten Coronavirus. Jefühlt kommt mir det noch länga vor. Dabei isset uns noch lange nich so schlecht jejangen wie den armen Spaniern und Italienan. Und der anfangs viel bewundate schwedische Sondaweg mit business as usual hat sich wohl doch als Irrweg entpuppt. Inzwischen machen wa uns alle locka, einije leida een bisschen zu locka – und schon landen janze Wohnblocks in Quarantäne – siehe Neukölln. Det mit dem Abstandhalten klappt sowieso nich besondas jut, also is det Maskentragen zwar lästich, aba vanünftich. Bloß ohne Bußjeld wird sich da bald kaum eena mehr dran halten, besondas wenn‘s jetzt noch wärma wird ...

