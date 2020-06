Kasupke sagt ...

Die Nachricht, det Karstadt Kaufhof sechs Filialen in Berlin dichtmacht, hat Trude schwer jeschockt. Meene Holde und ihre Freundinn’ war‘n treue Stammkundinn‘, an denen kann der Umsatzrückjang nich jelejen hab‘n. Ick find‘ det aba ooch traurich, ick bin ’n Freund von Kaufhäusan. Ville vaschiedene Sachen unta eem Dach, det is mir oft sympathischa als für drei Kleenichkeiten in drei Fachmärkte zu renn‘. Und Shopping im Intanet macht mir erst recht keen‘ Spaß. Aba Trude und ick jehör‘n anscheinend ’ner aussterbenden Spezies an. Ick gloob‘ ooch nich, det der Konzern an dem Beschluss noch wat ändat. Ma‘ janz ehrlich: Die Probleme sind viel älta als Corona.

