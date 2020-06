Kasupke sagt ...

Noch nich lange her, da ham die Kreuzberja und Mitte-Schwaben üba det laute Jeklappa der Rollkoffa jejammert. Aba ohne Partys und Nachtleben kommen nu keene jungschen Party-Touristen, und ohne Corona-bedingten Ausfall von Opan, Konzerten und sonstijen Vajnüjungen alle andan schon jar nich. Die wolln Berlins Tourismus-Werba nu mit dem Slogan „Berlin. Das auch“ anlocken. Da fällt mir spontan der Stoßseufza „Det ooch noch!“ ein, vor allem bei den Schnapsideen von unsam rot-rot-jrünen Senat. Jeworben wird aba damit, det Berlin ooch Parks, Wälda und Seen zu bieten hat. Naja, für unsaeens is der Wannsee natürlich det jrößte, aba ob ick Berlin-Besucha damit ködan kann?

=b isfgµ#00lbtvqlfAnpshfoqptu/ef#?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?