Kasupke sagt ...

Ick komm jar nich mehr raus ausm Fußballfieba. Am Dienstagabend jeht die Bundeslija schon wieda weita, Hertha muss in Freiburch antreten. Mir is etwas mulmich, jejen Frankfurt war die Leistung ja nich dolle. Sind aba ooch einije wichtije Kämpen lädiert, olle Labbadia is nich zu beneiden. Nach den ersten vier Supaerjebnissen unta seina Ägide hatte meene nette Stammleserin Martina den leisen Vadacht, det die Elitetruppe im leeren Stadion viel bessa spielt als vor Publikum. Det erinnerte sie an Max Raabes schönet Lied „Ich bin nur gut, wenn keiner guckt“. Na ja, klappt leida nich imma. Aba absteijen kann Hertha nich mehr, det is doch ooch schon mal wat.

