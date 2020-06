Kasupke sagt ...

Det heiß diskutierte BVG-Zwangsticket is ne Fraje der Fairness, hat die Jrünen-Fraktionschefin Antje Kapek jesaacht: Weil ooch Radfahra und Fußjänga den Bau neua Autobahnen mitbezahlen müssen, soll‘n umjekehrt alle Bürja den öffentlichen Nahvakehr mitfinanzieren. Aha. Ick kann mir alladings nich erinnan, det Vata Staat uns schon ma‘ ne Autobahn-Zwangsabjabe abjeknöppt hat. Die City-Maut, also det Eintrittsjeld für Autofahra, will Frau Kapek janz sorchfältich staffeln. Wer mehr vadient oda ’n jroßet Auto fährt, soll mehr zahl’n. Um det allet auszurechnen, brauch ick hundate öffentlich Bedienstete. Dann sind die kassierten Millionen jleich wieda weg.

=b isfgµ#00lbtvqlfAnpshfoqptu/ef#?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?