Kasupke sagt ...

Ick finde, die Corona-Rejeln werd’n imma komplizierta. Brandenburch hat am Freitach ’n janzen Haufen Vabote jekippt, Berlin aba nich. Dabei hat unsa Müllameesta doch andauand Einichkeit anjemahnt. Et darf nich’ sein, det ne Vaanstaltung in Zehlendorf vaboten wird, die hundat Meter weita, hinta der Landesjrenze, stattfinden dürfte, hatta jesaacht. Jenau det is jetz’ aba so. In Brandenburch dürfen Konzerte mit tausend Leuten vaanstaltet werd’n, in unsam Millionendorf nich. Im Umland darf sich Trude mit all ihr’n Freundinnen uff eenmal treffen, in Berlin isset tabu. Wat soll det? Wir sind doch keene Insel mehr.

