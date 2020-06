Kasupke sagt ...

Heute spielt Hertha jejen Frankfurt – und wieda darf keena ins Stadion. Wieso eijentlich nich? Wenn sich fuffzehntausend Demonstranten ohne Abstand und Maske uffm Alex drängeln dürfen, muss man Fußballfans nich aus den Stadien vabannen. Oda jilt die Vasammlungsfreiheit da nich? Denn könnte man doch einfach jedet Bundeslijaspiel zur jroßen Anti-Rassismus-Demo erklärn, und schon is det Problem jelöst! Denn det is nich zu vastehn, warum die Corona-Rejeln für Menschenmassen uff der Straße außa Kraft sind, aba in riesenjroße Stadien keena rindarf. Wenichstens die Hälfte der Fans, ick wär dabei!

