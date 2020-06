Kasupke sagt ...

Ick hab’ det Jefühl, bei den janzen Corona-Rejeln und Bestimmungen blickt keen Mensch mehr durch. Keen Wunda, denn logisch und konsequent is det allet schon lange nich mehr: Fuffzehntausend Demonstranten dürfen sich ohne Abstand uffm Alex drängeln, aba bei ner privaten Jeburtstachfeia rückt die Polizei an. In Bus und Bahn is zwar Maskenpflicht, aba wer sich ich dran hält, dem passiert ooch nüscht. Im Supamarkt muss man uff Abstand Schlange stehn, aba in den Schulen soll det mit dem een Meta fuffzich nich mehr jelten, weil’s eh nich einzuhalten is. Wat bleibt übrich? Händewaschen und Lüften. Det hat schon meene Oma imma jepreedicht.

