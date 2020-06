Kasupke sagt ...

Meen Kumpel Andy hat den neuen Radweech uff der Kantstraße ausprobiert und war sehr anjetan. Na, da musst‘ ick aba sofort kräftich Kontra jeben. Ick finde die für zweehundattausend Euro uffjepinselte Route nich jut. Jetz’ jibt et für alle andan Vakehrsteilnehma (außa Fußjänga) nur noch eene Spur. Det heißt, ooch BVG-Busse und Taxis steh’n im Stau. Wie will ick denn die Leute von ihr’m Auto in öffentliche Vakehrsmittel kriejen, wenn ick se ausbremse? Bus fahr’n zu Corona-Zeiten is sowieso schwierich, da sollte die Fahrzeit nich ooch noch fahrlässich valängat werd’n. Warum schafft unsa weisa Senat eijentlich keene Pop-up-Busspur’n?

