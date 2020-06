Kasupke sagt ...

Man kann ja üba vielet den Kopp schütteln in Sachen Corona und sinnijen oda unsinnijen Vahaltensrejeln, aba wat da Pfingsten bei ner Demo für Berliner Clubs los war, is ja wohl die Krönung in Sachen Unvanunft und Rücksichtslosichkeit! Corona-Party ohne Sinn und Sichaheitsabstand, dafür mit reichlich Bier und Musike. Und damit sollte ausjerechnet für die Öffnung und die Existenznöte von den Clubs in Berlin jeworben wern, wo det die ersten Massenansteckungen jab. Also wenn et noch eenen Beweis brauchte, det die Schließung richtich war und weitahin notwendich is, denn wurde der damit jeliefert.

