Kasupke sagt ...

Pfingsten feian wa ja, det der Heilije Jeist uff die Jünga von Jesu herabjekommen is. Nu wolln wa ma hoffen, det der Heilije Jeist ooch die janzen Wirrköppe erleuchtet, die sich am Wochenende ma wieda zum Demonstriern vasammeln wolln, um bekloppte Corona-Theorien rauszuschrein. Ick wünsche unsam Virologen Drosten, detta ma een paar friedliche Pfingst-Feiatage vabringen kann, ohne sich mit Bessawissan und Klugscheißan rumschlagen zu müssen. Anjesichts der Dummheit und Bösartichkeit so mancha Vatreter der menschlichen Spezies müssen ihm seine Viren jradezu sympathisch erscheinen.

