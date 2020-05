„Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke-pinke, wer hat so viel Geld?“ Kennse noch det alte Lied? Imma noch aktuell, denn seit Corona schüttet Vata Staat eifrich Jeld aus an jeden, der hier schreit. Natürlich nich seins, sonda unsa Jeld, det vom Steuazahla. Und Finazminista Scholz, früha der Hüta der schwarzen Null, will nu jemeinsam mit Merkel ooch noch Milljarden nach Europa pumpen.

