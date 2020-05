Kasupke sagt ...

Imma neue Hiobsbotschaften zum Coronavirus. Also det mit dem R-Wert hab ick imma noch nich kapiert, weda wie der berechnet wird, noch warum der steicht, wenn die Zahl der Neuinfektionen sinkt. Wat ick noch beunruhijenda finde, is det mit den Aerosolen. Winzije Virentröppchen, die inna Luft hängen und durch die man sich anstecken kann. Besondas in jeschlossenen, schlecht jelüfteten Räumen, also wie in Kneipen, wenn se denn irjendwann ma wieda öffnen dürfen oda den modernen Jroßraumbüros. Na Prost, Mahlzeit, kann ick da nur sagen. Bleibt uns am Ende nur die alte Erkenntnis: frische Luft is jesund!

