Donnawetta, det in Berlin mal wat in Rekordzeit fertich wird, erlebt man ja ooch nich alle Tage! Aba det Notfallkrankenhaus uffm Messejelände steht und is einsatzbereit. Starke Leistung! Die Ironie det Schicksals is bloß, det man sich nur wünschen kann, dettet Krankenhaus jar nich jebraucht wird. So’n ähnlichet Schicksal trifft den an eewija Bauzeit nich zu übabietenden Jroßfluchhafen. Nu sieht det so aus, als könne der im Herbst wirklich eröffnet wern – aba dank Corona kann oda will keen Mensch mehr fliejen. Und ob sich det so schnell ändat? Uff dem BER liecht keen Sejen, so viel steht ma fest. Daran ändat der vorzeitije Tod von Tejel schon jar nüscht.