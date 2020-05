Kasupke sagt ...

Nu sind se da, die von unsra Kanzlerin so jefürchteten Öffnungsorgien. Und ick blick jar nich mehr durch, wer nu wo und mit wie vielen Kontakt uffnehmen darf. Und vor allem warum. Trude will sich mit ihren Freundinnen zum Picknick unta blühenden Bäumen treffen. Is det nu wieda erlaubt wejen Vasammlungsfreiheit? Oda nur in Kreuzberch, weil da sowieso jeda macht, watta will? Oda doch vaboten, weil det keene Demo is? Und wenn die Restaurants und Kneipen nächste Woche wieda uffmachen, muss ick denn da mit Maske hinjehn? Da kricht ja det sprichwörtliche „eenen hinta die Binde kippen“ ne janz neue Bedeutung ...