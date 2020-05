Manchma‘ liejen Ruhe und Ärja ja dichte bei‘nanda. Jestan hab ick det gleich zweema’ erlebt. Erst war ick beruhicht, det der 1. Mai in Kreuzberch nich mit janz so ville Randale und Krawall abjeloofen is’ wie sonst. Im nächsten Moment hab ick mir jeärjat, det trotz Corona abends so ville Schaulustije dicht an dicht uff der Straße war‘n.

Wat wollten die eijentlich seh‘n? Ischgl? Det zweete Beispiel is‘ diese jräßliche israelfeindliche Al-Kuds-Demo. Die is jottseidank abjesaacht worden. Darüba freut sich ooch Innensenator Geisel. Ick fraje mir alladings, wieso er det seit Jahren nich schafft, diesen antisemitischen Blödsinn zu vabieten. kasupke@morgenpost.de