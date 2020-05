Kasupke sagt ...

Is’ Ihnen det ooch uffjefall‘n? Uff unsan Straßen is die Corona-Krise anscheinend schon für beendet erklärt word‘n. Seit Anfang diesa’ Woche is‘ et voll wie eh und je, und ick steh mit meena Droschke dauand im Stau. Bejreifen tu ick det nich: Janz ville Leute müssen nach wie vor zu Hause arbeeten, die Schulen sind noch nich komplett wieda offen, die Jastronomie und die Kultur sind dicht. Also wo komm‘ die janzen Leute her, und wo woll‘n se hin? Klar, sind aus Angst vor Ansteckung ville von Bus und Bahn wieda uffs eijene Auto umjestiejen – oda uffs Fahrrad. Aba doch bestümmt nich erst jetz‘. Ick saje ja, unsa Millionendorf is‘ ’n Mysterium.