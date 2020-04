Bei uns dauert’s ja imma etwas länga, bis der Senat zu Potte kommt, aba nu hamse sich zur Maskenpflicht ooch beim Ein-koofen durchjerungen. Nich schön, aba wenn’s jejen det verfluchte Virus hülft. Wat ick nur nich vastehe: Jilt det etwa nur für die Kunden und nich ooch für die Mitarbeeta?

In meenem Supamarkt hatte jestan jedenfalls keena der Anjestellten ne Maske an – ob anne Kasse, beim Einräumen der Rejale oda anne Fleischtheke. Warum nich? Ick hab det so vastanden, det die Masken nur schützen, wenn jeda eene trächt, oda? An den Kosten kann’s nich liejen – wenn eena Krisenjewinna is, denn der Lebensmittelhandel.

