In Sachen Corona-Krise hat Vata Staat sein Füllhorn ausjeschüttet. In Berlin jabs stattliche 1,7 Milljarden für kleene Untanehmen und Selbstständije. So viel Knete weckt natürlich Bejehrlichkeiten. Immahin 20 Milljonen sind inzwischen von 2700 Antrachstellan zurückübawiesen worden, von insjesamt 200.000, die den Zuschuss beantracht haben.

Villeicht wollten die der Staatsanwaltschaft zuvorkommen. Die Justiz is nämlich inzwischen hinta hundat Antrachstellan her – wejen Betruchsvadacht. Und wer is ma wieda janz vorne mit dabei? Die multikriminellen Clans. Na ick hoffe, denen lejen se endlich ma det Handwerk - nich nur beim Corona-Betruch. kasupke@morgenpost.de