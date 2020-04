Nu loofen wa also bald alle so vamummt rum, wie wa det sonst nur von Bildan aus Asien kennen. Na ja, schön is anders und besondas anjenehm isset ooch nich, jrade wenn’ warm wird, aba wenns denn hülft jejen die Viren. Darüba streiten nu wieda die Experten nach dem Motto: zwee Virologen, drei Meinungen.

Also ick hab freundlichaweise ne Atemschutzmaske vonne Morjenpost bekommen. Sieht so ähnlich aus wie Trude ihr weißa Schlüppa, aba een schönen Menschen kann bekanntlich nüscht entstelln. Und ick bin eh inkognito untaweechs. kasupke@morgenpost.de